Выход США из соглашения с Ираном подрывает веру в международный порядок - Меркель

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход США из соглашения с Ираном по ядерной программе подрывает веру в международный порядок. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конференции в немецком городе Мюнстер, сообщают информагентства.

По словам Ангелы Меркель, расторгать в одностороннем порядке соглашение, которое было единогласно утверждено Совбезом ООН, неправильно. Решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе она назвала причиной для беспокойства и сожаления.

Вместе с тем канцлер ФРГ отметила, что продолжает поддерживать трансатлантическое партнерство. По ее мнению, выход США из соглашения с Ираном не ставит под вопрос сотрудничество между Европой и США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, согласно которому Иран ограничивал ядерные разработки в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в отношении Тегерана Евросоюзом и США. При этом Дональд Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Кроме того, он заявил, что любая страна, которая помогает Ирану получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны США.-0-