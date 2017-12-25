Выпущенная хуситами ракета упала возле столицы Йемена

Йеменские повстанцы-хуситы провели пуск боевой ракеты со своих позиций возле Саны - столицы государства. Он завершился неудачей, поскольку ракета рухнула совсем недалеко от точки запуска.

По некоторым данным, ракета упала на жилой район. Однако в настоящее время отсутствуют точные сведения о разрушениях и погибших. Сообщается о 10 погибших.

Сутками ранее повстанцы также не смогли поразить позиции их противников в Марибе.