Выпускник школы в Забайкалье напал с ножом на ее директора

11 мая, Чита /БЕЛТА - ТАСС/. Выпускник школы в селе Новоберезовское Забайкальского края напал с ножом на ее директора, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В ночь на 8 мая в полицию поступило сообщение из Шилкинской центральной районной больницы о том, что туда госпитализирован мужчина с несколькими ножевыми ранениями. Сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался совершеннолетний выпускник школы села Новоберезовское", - рассказали в ведомстве.

В Минздраве Забайкальского края добавили, что пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщила заместитель главы села Елена Большакова, 18-летний нападавший в этом году окончил местную школу. "Вечером он пришел к дому директора, а когда тот открыл калитку, нанес ему несколько ножевых ранений и убежал. Опознать нападавшего удалось по следам кроссовок", - сказала она.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ отметили, что в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении прокуратуры и в ближайшее время может быть передано в СК.

Официально о мотивах, подтолкнувших молодого человека на преступление, не сообщается, но, по информации региональных СМИ, выпускнику не понравилась характеристика, которую ему написал директор.

Новоберезовское находится более чем в 200 км от Читы, здесь живут около 350 человек, в селе одна школа.-0-