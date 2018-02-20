Вырубка в Беловежской пуще навредит экосистеме региона - представитель суда ЕС

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Польши увеличить лесозаготовительные работы на территории Беловежской пущи идет вразрез с нормами Европейского союза (ЕС), заявил генеральный адвокат суда ЕС Ив Бот, сообщает ТАСС.
По словам Ива Бота, лесозаготовительные работы приводят к ухудшению условий в местах размножения охраняемых видов животных. Подобные действия идут вразрез с программой Евросоюза по охране биоразнообразия на территории стран - членов сообщества.
Споры вокруг Беловежской пущи разгорелись несколько месяцев назад. По планам правительства Польши, вырубке в заповеднике подлежали около 1,3 млн деревьев, зараженных опасным вредителем - короедом-типографом. Экологи протестовали против этих действий и требовали дать возможность реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.
В ноябре суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. Если Польша нарушит это постановление, суд обяжет ее выплачивать Еврокомиссии по меньшей мере 100 тыс. евро в день.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN