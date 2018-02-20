Вырубка в Беловежской пуще навредит экосистеме региона - представитель суда ЕС

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Польши увеличить лесозаготовительные работы на территории Беловежской пущи идет вразрез с нормами Европейского союза (ЕС), заявил генеральный адвокат суда ЕС Ив Бот, сообщает ТАСС.

По словам Ива Бота, лесозаготовительные работы приводят к ухудшению условий в местах размножения охраняемых видов животных. Подобные действия идут вразрез с программой Евросоюза по охране биоразнообразия на территории стран - членов сообщества.

Споры вокруг Беловежской пущи разгорелись несколько месяцев назад. По планам правительства Польши, вырубке в заповеднике подлежали около 1,3 млн деревьев, зараженных опасным вредителем - короедом-типографом. Экологи протестовали против этих действий и требовали дать возможность реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

В ноябре суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. Если Польша нарушит это постановление, суд обяжет ее выплачивать Еврокомиссии по меньшей мере 100 тыс. евро в день.-0-