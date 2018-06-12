Высотное здание загорелось в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел 12 июня в доме 138 по проспекту Обуховской обороны.

Пожар начался на первом этаже 35-этажногоздания во второй секции второго корпуса. Лифты отключены, сильное задымление. О происшествии диспетчер объявила, а пожарная сигнализация сработала не повсеместно.

Подробности происшествия пока выясняются.

Жилой дом, в котором произошло возгорание, - первый в Санкт-Петербурге жилой дом-небоскреб и самый высокий жилой дом — его высота вместе со шпилем составляет 126 метров. Строилось здание в 2002—2012 годах.