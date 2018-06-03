Выжившая на Эвересте в буран альпинистка погибла при падении с лестницы

Альпинистка Шарлотта Фокс, выжившая в буран во время экспедиции на Эверест, умерла от травм при падении с лестницы в собственном доме.
61-летнюю спортсменку мертвой нашла в ее доме подруга. Фокс лежала рядом с лестницей без признаков жизни. Прибывшие медики установили факт смерти альпинистки, а полицейские пришли к выводу, что ее смерть не носит насильственный характер. Вероятнее всего, женщина сама упала с лестницы.
В мае 1996 года Фокс участвовала в экспедиции на Эверест, во время которой погибли восемь членов команды. Выжили во время бурана она и датчанка Лена Гаммельгард.
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