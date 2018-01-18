Взорвавшийся недалеко от Детройта метеор был 0,91 м в поперечнике - NASA

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взорвавшийся недалеко от Детройта метеор был не менее 0,91 м в поперечнике, сообщают информагентства со ссылкой на управление метеороидов Центра космических полетов NASA.

Взрыв метеора в ночь на 17 января привлек внимание жителей города Детройт (штат Мичиган, США). По данным аналитиков NASA, метеор перемещался с очень невысокой скоростью. Он распался на части после вхождения в плотные слои атмосферы Земли, и последовавший взрыв мощностью 100 т в тротиловом эквиваленте вызвал ударную волну и гром, который насторожил и испугал многих жителей юго-востока Мичигана. По мнению специалистов, объект был минимум 0,91 м в поперечнике и проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части.

Ранее Геологическая служба США заявляла, что метеорит упал в 8 км от населенного пункта Нью-Хейвен к северо-востоку от Детройта и вызвал землетрясение магнитудой 2. Взрыв метеора зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На записях можно увидеть, как в небе появляется светящийся объект и через несколько секунд взрывается.-0-