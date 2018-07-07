Взрыв газа практически уничтожил дом в Нью-Джерси

7 июля, Нью-Йорк /БЕЛТА-ТАСС/. Два человека погибли в результате мощного взрыва, прогремевшего сегодня в одном из жилых домов в городе Ньюфилд (штат Нью-Джерси). Об этом ТАСС сообщила телекомпания ABC.
По ее информации, взрыв практически полностью уничтожил здание. По предварительным данным, речь может идти об утечке бытового газа. Проживавшая в дома пожилая пора погибла.
Еще четыре соседних дома были повреждены в результате взрыва. Правоохранительные органы расследуют происшествие.-0-
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