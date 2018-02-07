Взрыв на предприятии в Италии - 9 человек пострадали

На севере Италии произошел взрыв на предприятии по переработке промышленных отходов. Об этом сообщают информационные агентства.
В результате произошедшего взрыва с последующим горением пострадали 9 человек. Им оказывается медицинская помощь, их жизни вне опасности. На пожар выбыло около 15 спецмашин.
Сообщается, что инцидент произошел около двух часов дня по местному времени в эту среду. Очевидцы рассказали, что взрыв был очень мощным. Ударной волной повредило несколько автомобилей, стоявших неподалеку.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4605 BYN
|2.453 BYN
|2.462 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.987 BYN
|1.989 BYN
|RUB
|3.488 BYN
|3.473 BYN
|3.49 BYN