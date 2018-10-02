Взрыв на востоке Афганистана: 13 человек погибли, 30 ранены

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв в провинции Нангархар на востоке Афганистана унес жизни 13 человек, еще 30 получили ранения, сообщает афганское информагентство Pajhwok.

По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник во время встречи одного из кандидатов в депутаты парламента с избирателями.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе радикальных группировок.-0-