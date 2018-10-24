Взрыв на заводе в Гатчине произошел из-за привлечения сотрудников без нужного допуска

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в городе Гатчине (Ленинградская область) стало привлечение к работе на предприятии людей, которые не имели необходимого допуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

К этому времени имеются данные о пяти погибших, в числе которых и гражданин Беларуси, пострадали 11 человек. "19 октября текущего года на заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области вследствие несоблюдения требований пожарной безопасности и привлечения к работе лиц, не имеющих соответствующего допуска, произошло возгорание, приведшее к взрыву пиротехники", - цитирует ТАСС секретаря Совбеза.

Как сообщалось, отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области проводится расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этому делу следователи предъявили обвинение главному инженеру завода, который, по мнению следствия, допустил к производству в цех для пиротехнических изделий третьего класса несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ.

В результате были нарушены технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв. Суд счел доводы следствия убедительными и удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по делу продолжается.-0-