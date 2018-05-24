Взрыв прогремел на пороховом заводе в Турции

Мощный взрыв прогремел 24 мая на пороховом заводе в пригороде Анкары в Турции. Завод принадлежит государственной корпорации МКЕК и занимается выпуском оружия, химикатов и материалов для оборонного комплекса Турции.
В результате взрыва пострадали четверо, один человек погиб. Все раненые доставлены в больницу. На месте взрыва работают спасатели. Причины инцидента устанавливаются.
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