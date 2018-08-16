16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел на шахте в Ростовской области, есть погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
ЧП произошло сегодня во время горнопроходческих работ на шахте "Обховская" в городе Зверево. Спасатели получили сигнал в 16.50.
Пока сообщается об одном погибшем и пяти пострадавших.
Травмированные госпитализированы в городскую больницу.
Обстоятельства ЧП выясняются, шахта продолжает работать.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3347 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0533 BYN
|2.049 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.0709 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN