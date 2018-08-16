16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел на шахте в Ростовской области, есть погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

ЧП произошло сегодня во время горнопроходческих работ на шахте "Обховская" в городе Зверево. Спасатели получили сигнал в 16.50.

Пока сообщается об одном погибшем и пяти пострадавших.

Травмированные госпитализированы в городскую больницу.

Обстоятельства ЧП выясняются, шахта продолжает работать.-0-