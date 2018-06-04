Взрыв прогремел в английском городе Дерби

Взрыв, а затем пожар произошел 4 июня на последнем этаже жилого дома в английском городе Дерби. По уверениям очевидцев, вскоре прозвучал еще один хлопок. Некоторые СМИ утверждают, что это мог сдетонировать газовый баллон. Но официального подтверждения этой информации нет.

Из огня спасена одна женщина.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.