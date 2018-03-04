Взрыв прогремел в Лондоне

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в северо-восточной части Лондона, пока инцидент не связывают с терроризмом, сообщают информагентства со ссылкой на в Twitter-аккаунт лондонской полиции.

Взрыв произошел на улице Фарнам-Роуд в районе Гарольд-Хилл, уничтожив магазин и дом. Полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия. Причины пока не ясны, но в Скотленд-Ярде заявили, что, предварительно, это не акт терроризма.

Данных о пострадавших не поступало.-0-