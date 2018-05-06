Взрыв прогремел в мечети на востоке Афганистана, есть жертвы

6 мая, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Взрыв в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана унес жизни 10 человек, также известно о 29 раненых. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции Басир Бина.
Трагедия случилась сегодня после полуденной молитвы. Люди находились в мечети, которая также используется в качестве центра регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах. Они запланированы на октябрь 2018 года.
О деталях происшествия не сообщается.
Пока ни одна из экстремистских группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность.-0-
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