Взрыв прогремел в омской девятиэтажке, есть пострадавшие

По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в одном из девятиэтажных домов Омска (Российская Федерация). Инцидент произошел на 3-й Молодежной улице.

Взрыв выбил окна на нескольких этажах, помимо этого в здании начался пожар. Квартира, где произошел взрыв, располагается на третьем этаже.

Из информации, полученной от очевидцев, следует, что инцидент произошел после того, как один из жильцов занес в квартиру автомобильный газовый баллон.

У хозяйки помещения ожоги более 50% тела и многочисленные переломы. У одной из женщин диагностирован скачок давления. Еще двум женщинам и хозяину квартиры помощь оказали на месте.

Как сообщили власти Омска, предварительно расселение потребуется жильцам нескольких квартир на 4-м и 5-м этажах.