Взрыв прогремел в торговом центре в польском Белостоке

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре, расположенном в польском городе Белосток, сработало самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал "Мир-24".
Взрыв прогремел вечером 3 сентября в одном из помещений торгового центра, находящемся на пересечении улиц Варшавской и Дворцовой. По информации польских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, поскольку устройство не сработало так, как предполагалось. В помещении, где находилась взрывчатка, также были обнаружены сосуды с легковоспламеняющейся жидкостью.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит определить, как выглядело устройство до взрыва и каковы были цели и мотивы злоумышленников.
Администрация торгового центра заявила, что никаких угроз ранее не получала и не имеет предположений о возможных подозреваемых.-0-
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