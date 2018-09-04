Взрыв прогремел в торговом центре в польском Белостоке

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре, расположенном в польском городе Белосток, сработало самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал "Мир-24".

Взрыв прогремел вечером 3 сентября в одном из помещений торгового центра, находящемся на пересечении улиц Варшавской и Дворцовой. По информации польских СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, поскольку устройство не сработало так, как предполагалось. В помещении, где находилась взрывчатка, также были обнаружены сосуды с легковоспламеняющейся жидкостью.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит определить, как выглядело устройство до взрыва и каковы были цели и мотивы злоумышленников.

Администрация торгового центра заявила, что никаких угроз ранее не получала и не имеет предположений о возможных подозреваемых.-0-