Взрыв прогремел в жилом доме в Германии

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилом доме в немецком городе Бремене сегодня утром прогремел взрыв, погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на местных пожарных.
Уточняется, что взрыв произошел на верхнем этаже небольшого дома в районе Хухтинг. Дом был полностью разрушен, обломки разлетелись в радиусе 50 м.
Информации о причине инцидента пока нет.-0-
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