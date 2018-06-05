Взрыв произошел на руднике в Китае, 11 человек погибли

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв произошел сегодня на железном руднике в городском округе Бэньси (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай). Как сообщает ТАСС, погибли 11 человек, девять шахтеров пострадали.

Отмечается, что трагедия случилась из-за того, что по невыясненной причине произошла детонация взрывчатых веществ на одном из автомобилей у входа в шахту.

Известно, что под землей заблокированы 25 человек. Идет поисково-спасательная операция. -0-