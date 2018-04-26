Взрыв произошел на руднике в Республике Корея

26 апреля, Чонсон /БЕЛТА - Ренхап/. При взрыве, прогремевшем на руднике на северо-востоке Республики Корея, погибли два человека, один пропал без вести. Инцидент произошел сегодня во время подрывных работ на железном руднике в уезде Чонсон провинции Канвондо (150 км к востоку от Сеула).

В результате несчастного случая двое погибли, еще трое получили повреждения разной степени тяжести, один считается пропавшим без вести.

Местные власти объявили о начале поисково-спасательной операции.-0-