Взрыв произошел на руднике в Республике Корея

26 апреля, Чонсон /БЕЛТА - Ренхап/. При взрыве, прогремевшем на руднике на северо-востоке Республики Корея, погибли два человека, один пропал без вести. Инцидент произошел сегодня во время подрывных работ на железном руднике в уезде Чонсон провинции Канвондо (150 км к востоку от Сеула).
В результате несчастного случая двое погибли, еще трое получили повреждения разной степени тяжести, один считается пропавшим без вести.
Местные власти объявили о начале поисково-спасательной операции.-0-
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