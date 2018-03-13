Взрыв произошел в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге

13 марта, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Взрыв произошел в подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Поступило сообщение о хлопке в доме 219 по проспекту Народного ополчения. Предположительно, произошло возгорание газо-воздушной смеси.

По данным Центра медицины катастроф, в результате ЧП пострадали два человека. "В жилом доме произошло разрушение на седьмом, восьмом и девятом этажах. В данный момент на девятом этаже происходит горение завалов. Проходит эвакуация жильцов из третьего подъезда", - уточнили в пресс-службе, добавив, что на месте работают 12 единиц техники и 54 спасателя.

Проспект Народного ополчения находится в Красносельском районе, который является одним из спальных районов Петербурга с плотной жилой застройкой. Дом, в котором произошел взрыв, - панельная многоэтажка, построенная в 1970-е годы, рядом расположены магазины, гимназия и другие общественные и социальные объекты.-0-