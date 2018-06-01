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Взрыв произошел в торговом центре Иркутска

В мире 01.06.2018 | 23:28

В результате взрыва, который прогремел в торгово-развлекательном центре "Комсомолл" в Иркутске, пострадали десять детей. Все они доставлены в больницы города. У пострадавших ожоги 1 и 2 степени, а у двоих детей обожжено около 40 процентов тела.

Причиной ожогов стал неудачный опыт с огнем, которым развлекали детей на третьем этаже ТРЦ. В итоге воспламенилась горючая жидкость. Пожарная система торгово-развлекательного центра не сработала. СМИ сообщают, что в ТРЦ "Комсомолл" на третьем этаже расположен научно-развлекательный центр "Гравитация", в котором в День защиты детей проводили опыты с огнем в форме развлекательной программы. Детям обещали игру на лазерной арфе, рассказать "как устроен фейерверк", а также "вздрогнуть от маленького водородного взрыва".

В "Гравитации" и до этого регулярно проводили дни рождения для малышей и школьников и "научные шоу для всех возрастов".

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пожар, происшествия, Россия
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