Взрыв трубопровода на Манхэттене: пострадали пять человек

Взрыв трубопровода на пересечении Пятой авеню и 21 улицы на Манхэттене в Нью-Йорке образовал огромную воронку. В клубы густого пара погрузился целый квартал. Об этом сообщает NBC New York.

Пять человек получили травмы от разлетавшихся кусков асфальта, но госпитализация никому не понадобилась.

Взрыв произошел около 6:30 утра по местному времени. Его причину устанавливают следователи.

Грязь, камни и разлившаяся вода перекрыли проезд по прилегающим улицам примерно на три дня.

Власти приняли решение эвакуировать людей из 28 окружающих зданий.

На месте аварии также проводятся тесты на наличие загрязняющих веществ.