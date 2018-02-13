Взрыв цистерн с газом вызвал локальный апокалипсис в Китае - видео

Автодорога оказалась объята пламенем после опрокидывания и детонации цистерн со сжиженным природным газом. Несмотря на жуткое зрелище, в результате инцидента никто не погиб, передают информагентства.
Два человека получили серьезные ранения, также принято решение о госпитализации шестерых пострадавших.
Записью огненного апокалипсиса поделились очевидцы, утверждавшие, что некоторые автомобили буквально поглотило пламя. Это произошло в провинции Хэбэй, граничащей с Пекином. Автодорога является центральной магистралью для большегрузов, транспортирующих уголь, СПГ и другую продукцию.
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