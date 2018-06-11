Взрыв в Кабуле унес жизни 12 человек, более 30 пострадали

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле произошел теракт, погибли 12 человек, еще 31 пострадал, сообщает ТАСС.

По имеющимся сведениям, взрыв прогремел возле здания Министерства развития сельских районов. Как сообщают местные СМИ, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником в 13.00 по местному времени, когда работники учреждения покидали здание.-0-