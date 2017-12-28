Взрыв в Кабуле унес жизни не менее 13 человек

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле сегодня ночью прогремел взрыв. Согласно последним данным, как сообщает ТАСС, жертвами теракта стали не менее 13 человек, около 50 получили ранения.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи здания местного информагентства на западе города. Отмечается, что среди погибших по меньшей мере трое журналистов.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-