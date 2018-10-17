Взрыв в колледже в Керчи: 10 погибших, около 70 раненых

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в политехническом колледже в городе Керчь погибли 10 человек, число пострадавших приблизилось к 70, сообщает ТАСС.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. По словам очевидцев, значительное количество машин реанимации уже прибыло из колледжа в городскую больницу.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Подробности уточняются.-0-