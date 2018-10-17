Взрыв в колледже в Керчи: 10 погибших, около 70 раненых

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в политехническом колледже в городе Керчь погибли 10 человек, число пострадавших приблизилось к 70, сообщает ТАСС.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. По словам очевидцев, значительное количество машин реанимации уже прибыло из колледжа в городскую больницу.
По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Подробности уточняются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4365 BYN
|2.432 BYN
|2.439 BYN
|USD
|2.1066 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.221 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN