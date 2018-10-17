Взрыв в колледже в Керчи: число жертв растет

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате массового убийства в керченском колледже погибли 19 человек, еще как минимум 52 госпитализированы, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
В тяжелом состоянии находятся 16 пострадавших, в настоящее время их экстренно оперируют.
Между тем, по данным ТАСС, в больнице находятся 53 человека. "Списки еще подносят, потому что многие поднимались в операционную без данных, не были идентифицированы. Очень много тяжелых, полных данных у нас нет", - сообщила представитель Керченской больницы.
В местной администрации сообщили, что взрывотехники завершили осмотр здания колледжа в Керчи, новых опасных предметов в здании не обнаружено. По словам вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко, молодой человек, устроивший стрельбу в колледже, открыл огонь после взрыва в здании.-0-
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