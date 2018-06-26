Взрыв в кратере вулкана Килауэа вызвал землетрясение на Гавайях

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кратере вулкана Килауэа на Гавайях произошел сильный взрыв, который спровоцировал землетрясение магнитудой 5,2, сообщает ТАСС.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения залегал на глубине 800 м. После подземного толчка в кратере произошел еще один взрыв, однако меньшей силы.

Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая. Потоками лавы было разрушено около 600 домов и построек. Из окрестных районов эвакуированы несколько тысяч человек.

Килауэа сохраняет высокую активность, и пока невозможно спрогнозировать, когда она пойдет на спад.-0-