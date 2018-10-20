Взрывы прогремели около избирательных участков в Афганистане

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле около избирательных участков прогремело несколько взрывов, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Есть погибшие и раненые, в том числе пострадали полицейские, которые пытались обезвредить самодельное взрывное устройство в северо-западной части Кабула.

Избирательные участки открылись в 32 провинциях Афганистана. Граждане выбирают депутатов Народной палаты Национальной ассамблеи страны. Охраняют участки более 70 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих. Они переведены в повышенную боеготовность в связи с угрозами со стороны радикального движения "Талибан", выступающего против проведения выборов.-0-