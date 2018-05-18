WADA отложило вопрос восстановления РУСАДА до сентября

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отложило вопрос о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до сентября 2018 года, когда на Сейшельских островах пройдет следующий исполком WADA. Таков главный для России итог заседаний исполкома и совета учредителей WADA, которые состоялись в канадском Монреале, сообщает ТАСС.

"Вчера состоялся исполком, на котором мы обсудили много вопросов. В частности, ситуацию с Россией. Никаких решений принято не было, мы продолжаем изучать ситуацию. Вернемся к проблеме России в сентябре", - с этих слов гендиректора WADA Оливье Ниггли начался совет.

При этом член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков допустил, что решение по РУСАДА может быть принято раньше. "Это произойдет в том случае, если исполком получит соответствующую рекомендацию от комитета по соответствию", - сказал он.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. На данный момент невыполненными считаются два критерия дорожной карты по восстановлению РУСАДА - признание положений доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, а также допуск сотрудников WADA к допинг-пробам московской лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным расследованием Следственного комитета РФ.

Что касается первого критерия, то стало известно, что WADA уже получило письмо от России с позицией по докладу Ричарда Макларена. В связи с этим глава комитета по соответствию Джонатан Тэйлор сообщил, что 14 июня состоится заседание комитета, после чего будут даны соответствующие рекомендации исполкому. Каких-то комментариев по поводу содержания письма Джонатан Тэйлор не дал. "Пока мне сложно судить о том, является ли это письмо шагом к восстановлению РУСАДА. На данный момент я просто не знаком с его содержанием", - сказал он.

Вместе с тем глава WADA Крейг Риди отметил, что полученное письмо, возможно, будет самым важным в данном процессе. "Но пока я не могу ничего комментировать, ждем рекомендаций от комитета по соответствию", - сказал он.

Первый заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая допустила, что позиции России и WADA в вопросе признания доклада Ричарда Макларена даже сейчас достаточно разнятся. "Но за оставшееся до следующего исполкома время консенсус может быть достигнут, - подчеркнула она. - А если утрясутся все вопросы по первому критерию, то так же конструктивно может быть решен вопрос и по опечатанным пробам московской лаборатории. РУСАДА ждет сентябрьского исполкома WADA с оптимизмом".-0-