За минувший год в мире продали более 90 млн новых автомобилей

Мировые продажи автомобилей, несмотря на попытки создания беспилотного транспорта и каршеринг, в 2017 году впервые в истории превысили 90 млн единиц. По сообщениям информагентств, это связано в первую очередь с ростом рынка Западной Европы и оживлением российского и бразильского сегментов.
При этом основную роль в росте продаж сыграли азиатские покупатели. В КНР продали 25% всех реализованных в прошлом году машин. Всего 10 лет назад эта цифра не превышала 15%.
Еще совсем недавно самым прибыльным рынком считался североамериканский. Однако в 2017 году продажи в этом регионе снизились и оказались ниже рекордного показателя 2016.
Кстати, уже в будущем году в продаже могут появиться летающие автомобили.
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