Заблокированные в итальянском порту мигранты начали голодовку

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мигранты, заблокированные на судне Diciotti в порту Катании (Италия), объявили голодовку в знак протеста, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения, опубликованные в Twitter итальянским сенатором Давиде Фараоне.

Экипажу судна Diciotti 15 августа удалось спасти 177 нелегальных мигрантов, чей корабль терпел бедствие в Средиземном море. Судно направилось к берегам Сицилии и 21 августа было пришвартовано в Катании, несмотря на запрет итальянского правительства на вход корабля в порты Апеннин. Власти отказались дать разрешение на высадку мигрантов в порту, позволив сойти на берег лишь 27 несовершеннолетним пассажирам Diciotti.

В настоящее время на судне находятся 150 мигрантов, большинство из которых - выходцы из стран Африки. Правительство Италии настаивает на том, чтобы нелегалы с Diciotti были распределены по странам Евросоюза. Вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если ЕС не поможет решить проблему с мигрантами, страна может приостановить финансирование бюджета сообщества.

Проблема распределения нелегальных мигрантов между странами Евросоюза будет обсуждаться на закрытой встрече, в которой примут участие послы 12 европейских государств, в том числе Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции.-0-