Заболеваемость корью в Европе достигла в 2018 году рекордных показателей

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первые шесть месяцев 2018 года более 41 тыс. детей и взрослых в Европейском регионе были инфицированы корью. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее количество заболевших корью за этот период намного превышает 12-месячные итоговые данные, которые фиксировались в последние годы нынешнего десятилетия. Ранее наибольшее число случаев кори в период между 2010 и 2017 годами фиксировалось в регионе в 2017 году - заболели 23 927 человек. Меньше всего заболевших корью было в 2016 году - 5 273 человека.

Наибольшее число заболевших корью в 2018 году отмечено в Украине: более 23 тыс. человек. Более 1000 случаев кори у детей и взрослых зафиксировано в нынешнем году во Франции, Грузии, Греции, Италии, России, Сербии. Во всех этих странах сообщалось о смертельных случаях, при этом в Сербии погибли от этого опасного заболевания 14 человек. В ежемесячных страновых отчетах указывается, что в 2018 году в регионе по меньшей мере 37 человек погибли из-за кори.

"После того, как в 2016 году произошло самое низкое число случаев заболевания корью, мы наблюдаем резкое увеличение числа заболевших", - сказала директор Европейского регионального бюро ВОЗ Сюзанна Джакаб. "Мы призываем все страны незамедлительно принять меры, чтобы остановить дальнейшее распространение этого заболевания. Хорошее здоровье для всех начинается с иммунизации. Пока эта болезнь не устранена, мы не в состоянии выполнить наши обязательства в отношении Целей устойчивого развития", - отметила она.-0-