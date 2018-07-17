Задержан экс-глава ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ России задержали по делу о коррупции бывшего начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что с Александром Дрымановым ведутся следственные действия. Его задержали дома, сейчас бывший главный следователь Москвы находится на допросе в ФСБ, Дрыманов не признает вину в получении взятки и в других должностных преступлениях. Уже в ближайшее время следствие выйдет с ходатайством об аресте Александра Дрыманова.

Задержание 50-летнего Дрыманова связно с делом о коррупции в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета: бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко и замначальника УСБ СК РФ Александра Ламонова. И Никандров, и Ламонов дали показания против Дрыманова.

Адвокат Александр Карабанов подтвердил информацию о задержании бывшего руководителя столичного главка СК. "Мне только что стало известно, что в Москве произошло громкое задержание генерала СК РФ Александра Дрыманова", - сообщил он.

В июне 2018 года руководитель ГСУ СК по Москве генерал Александр Дрыманов подал в отставку, написав рапорт о выходе на пенсию. Рапорт был завизирован, однако указа президента о снятии его с должности не было. На должность начальника ГСУ СК РФ по Москве назначаются и снимаются с нее указом главы государства.

23 января на заседании в Мосгорсуде гособвинитель Борис Локтионов заявил, что в переговорах о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова участвовал также Александр Дрыманов. В то время он проходил по делу свидетелем. 6 марта в суде были оглашены показания бывшего заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, в которых он утверждал, что давал взятку своему начальнику в размере около 10 тыс. евро. Александр Дрыманов это отрицал.-0-