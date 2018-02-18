Задержан глава Центробанка Латвии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии задержало главу Центробанка страны Илмарса Римшевичса в рамках уголовного дела, сообщают информагентства.

16 февраля БПБК провело обыски на рабочем месте Илмарса Римшевичса, а также в его доме. Сам глава Центробанка был вызван на допрос. В чем обвиняется Илмарс Римшевичс, пока неизвестно.

Сообщается, что 19 февраля БПБК в связи с задержанием проведет пресс-конференцию. Кроме того, будет созвано экстренное заседание правительства и комиссии парламента по национальной безопасности Латвии.-0-