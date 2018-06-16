Задержан подозреваемый в нападении на прохожих в Мюнхене

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в нападении с холодным оружием на прохожих в немецком Мюнхене, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, сообщают информагентства.
Инцидент произошел 15 июня. Подозреваемым оказался 19-летний Лион К. По предварительным данным, парень напал на своих знакомых. Он ранил 25-летнюю девушку, которая позже скончалась в больнице, и еще трех человек, среди которых были его мать и младший брат.
Мотивы преступления выясняются. Полиция исключает версию теракта.-0-
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