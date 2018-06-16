Задержан подозреваемый в нападении на прохожих в Мюнхене

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в нападении с холодным оружием на прохожих в немецком Мюнхене, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, сообщают информагентства.

Девушка погибла в результате нападения в Мюнхене Данный инцидент произошел в пятницу, пятнадцатого июня, на улицах немецкого города Мюнхен.

Инцидент произошел 15 июня. Подозреваемым оказался 19-летний Лион К. По предварительным данным, парень напал на своих знакомых. Он ранил 25-летнюю девушку, которая позже скончалась в больнице, и еще трех человек, среди которых были его мать и младший брат.

Мотивы преступления выясняются. Полиция исключает версию теракта.-0-