Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская", сообщает ТАСС.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.

Как сообщалось, инцидент произошел сегодня около полуночи. На станции метро "Курская" неизвестный мужчина из огнестрельного оружия ранил сотрудника полиции, который от полученных травм скончался. По данным ТАСС, полицейский остановил в вестибюле подозрительного мужчину для проверки документов. Злоумышленник попросил разрешения сходить в туалет. Поскольку он долго оттуда не выходил, сотрудник МВД направился за ним. Полицейский был убит, когда зашел в уборную.

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника полиции").-0-