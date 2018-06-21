Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители американского штата Флорида объявили о задержании подозреваемого в причастности к убийству рэпера XXXTentacion. Об этом пишет таблоид TMZ.

Сообщается, что полиция округа Броуард задержала 22-летнего Дедрика Д. Уильямса.

Ранее Уильямса арестовывали за хранение оружия и кокаина, домашнее насилие и кражу. После задержания Дедрика Д. Уильямса также обвинили в нарушении условий испытательного срока.

Рэпер XXXTentacion (настоящее имя - Джасей Дуэйн Онфрой) умер 18 июня от огнестрельного ранения. В него выстрелили в магазине по продаже мотоциклов на пляже Дирфилд во Флориде.

Джасей Дуэйн Онфрой родился в 1998 году. Дебютный альбом рэпера "17" вышел летом 2017 года и занял второе место в Billboard 200 - списке 200 самых популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.-0-