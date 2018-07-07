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Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"

В мире 07.07.2018 | 18:18
Фото из архива ТАСС
Фото из архива ТАСС
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Новости темы Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
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7 июля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение в халатности первому руководителю тушения пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом ТАСС сообщили в СК.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность)", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Бурсин "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара". Следователи считают, что он действовал в нарушение требований закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в результате чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди, в том числе дети.

Ранее источник ТАСС сообщал о задержании Бурсина. Следствие планирует в ближайшее время обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бурсин первым прибыл на место пожара в "Зимнюю вишню", поэтому он и стал первым руководителем тушения пожара. Сам он в интервью ТАСС рассказывал, что "сигнал о пожаре поступил в 16:05 (местного времени), в 16:09 мы уже прибыли к центральному входу". Бурсин сформировал звено газодымозащиты из себя и своего напарника и вошел в здание.

По его словам, из ТРЦ в это время выходили люди. "Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере, нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их", - рассказал Бурсин.

В это время на месте были сотрудники городской службы спасения.

"Пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы, сразу поднялись на четвертый этаж (где был очаг пожара). Там было очень сильное задымление, сориентироваться практически невозможно, на расстоянии вытянутой руки ничего не видно, была очень высокая температура, шло стремительное распространение огня", - отмечал Бурсин. По его словам, работу затрудняла сложная планировка и огромные размеры торгового центра, а также наличие газовых баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать.-0-

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Теги
пожар, регионы России, смерть
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