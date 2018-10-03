Задержан самый разыскиваемый во Франции преступник

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан французский преступник Редуан Фаид, который три месяца назад сбежал из тюрьмы на вертолете, сообщает BBC.

Отмечается, что самого разыскиваемого во Франции преступника задержали в городе Крей - пригороде Парижа. Вместе с 46-летним Фаидом был также задержан брат гангстера и еще двое мужчин.

Впервые Редуан Фаид был задержан в 1998 году за вооруженное ограбление. Из тюрьмы ему удавалось сбегать дважды.

Первый побег состоялся в 2013 году из тюрьмы, расположенной рядом с Лиллем. Тогда Редуан Фаид использовал взрывчатку, чтобы открыть пять дверей в тюрьме, и взял в заложники смотрителя, которого использовал в качестве живого щита.

Второй побег Редуан Фаид совершил 1 июля 2018 года. Он бежал из тюрьмы в Рео, расположенной на юго-востоке Парижа. Ему помогли трое вооруженных мужчин, которые ворвались в тюремную комнату для посетителей. Оказавшись за переделами тюрьмы, они посадили Фаида на вертолет, которым, как выяснилось позже, управлял захваченный в заложники инструктор. Весь побег занял несколько минут, пострадавших не было. На момент своего второго побега Фаид отбывал 25-летний срок за попытку ограбления, во время которой погибла женщина-полицейский.

Французский уголовник повторно сбежал из тюрьмы, в этот раз - на вертолете Злоумышленник с помощью нескольких пособников совершил побег из тюрьмы в департаменте Сена и Марна, где он отбывал 25-летний срок заключения.

Редуан Фаид родился в 1972 году в городе Крей. В 1990-х он возглавил группировку, которая занималась вооруженными грабежами и вымогательствами. Редуан Фаид с детства был поклонником фильмов о гангстерах. В 1997 году во время нападения на охраняемый фургон с ценным грузом он и его сообщники были в хоккейных вратарских масках - как бандиты в фильме "Схватка" с участием Роберта де Ниро и Аль Пачино. Редуан Фаид стал еще более известным после выхода в 2009 году его книги, в которой описывается парижское детство будущего гангстера и его путь в криминальный мир. Тогда он находился на свободе. Фаида приглашали в телепередачи, он превратился в своего рода знаменитость. После выхода книги полицейские между собой стали называть Фаида L'Écrivain - "писатель".-0-