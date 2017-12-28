Задержан устроивший стрельбу бывший собственник фабрики "Меньшевик" в Москве

28 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Бывший собственник фабрики "Меньшевик", стрелявший в Москве на территории этого предприятия 27 декабря, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики "Меньшевик". Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий", - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Юрий Титов.

Конфликт на фабрике, расположенной на Иловайской улице, произошел утром в среду. Бывший собственник фабрики, находясь на территории предприятия, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Позже столичная полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве скрылся сразу после стрельбы. Карабин "Сайга", из которого он стрелял, было обнаружен и изъят. Для его розыска в столице были объявлены планы "Перехват" и "Сирена".-0-