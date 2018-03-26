Задержание в Германии Пучдемона спровоцировало акции протеста в Барселоне

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон был задержан 25 марта в Германии, это спровоцировало акции протеста в центре Барселоны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais, несколько тысяч человек вечером в воскресенье протестовали в центре Барселоны против задержания Карлеса Пучдемона.

Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление около представительства правительства Испании в автономии, а также закидывали автомобили правоохранителей жестяными банками. Только спустя четыре часа после начала протестов полиции удалось оттеснить демонстрантов от здания испанского представительства. Были задержаны 9 протестующих.

Как сообщила в Twitter каталонская служба медицинской помощи, во время столкновений демонстрантов с полицией в Барселоне минимум 92 человека получили травмы, из них 23 - сотрудники полиции.

Митинги прошли также в Жироне и Таррагоне. В городе Льейда демонстранты вышли на одну из автомагистралей, заблокировав въезд и выезд из города.

Между тем газета Kieler Nachrichten сообщает, что Карлес Пучдемон намерен подать прошение о политическом убежище в Германии. "Если он действительно подаст заявку, то ее будет рассматривать Ведомство по делам миграции", - заявил представитель Министерства внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн. Но шансов в таком случае все равно будет немного, так как европейский ордер на арест, на основании которого задержали Пучдемона, обычно имеет приоритет над таким прошением.

Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Карлеса Пучдемона и ряда его соратников. До этого ВС озвучил обвинительные заключения в отношении Пучдемона и других региональных политиков. Им инкриминируется подстрекательство к бунту.-0-