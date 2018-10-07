Загорелся национальный парк в Португалии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный пожар в национальном природном парке Синтра-Кашкайш начался в ночь на 7 октября. Об этом сообщает агентство Associated Press.
С природным пожаром сражаются более 700 пожарных. Из зоны бедствия эвакуировали более 350 человек. Есть пострадавшие, среди них и пожарные, 17 человек госпитализировали. Огонь тушат с помощью авиации.-0-
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