Загорелся национальный парк в Португалии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный пожар в национальном природном парке Синтра-Кашкайш начался в ночь на 7 октября. Об этом сообщает агентство Associated Press.

С природным пожаром сражаются более 700 пожарных. Из зоны бедствия эвакуировали более 350 человек. Есть пострадавшие, среди них и пожарные, 17 человек госпитализировали. Огонь тушат с помощью авиации.-0-