Загоревшийся самолет в Сочи потушили за 8 минут

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загоревшийся самолет, который в ночь на 1 сентября совершил аварийную посадку в Сочи, потушили за 8 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи.

Все 164 пассажира эвакуированы за 17 минут, затем с ними работали врачи и психологи. Отмечается, что пожарные расчеты прибыли в считанные минуты. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, пассажиры находятся в гостиницах города.

Boeing 737 авиакомпании Utair следовал из Москвы, при посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в русло реки. Во время ЧП в Сочи шел сильный ливень, была гроза и шквалистый ветер. После аварийной посадки произошло возгорание двигателя, огнем уничтожено левое крыло самолета, а также повреждена носовая часть судна. Травмы получили 18 человек, один из сотрудников аэропорта погиб, предположительно, от сердечного приступа.

Возбуждено уголовное дело. В сети появились видео и фото инцидента.-0-