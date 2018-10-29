Загрязнение воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
Основные источники загрязнения воздуха в Европе - автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.
Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона. По данным экспертов, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тыс. человек в 41 стране Европы в 2015 году, воздействие диоксида азота в 2015 году вызвало около 79 тыс. преждевременных смертей, концентрация озона - 17,7 тыс.-0-
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