Захватчику заложников в Лос-Анджелесе предъявили обвинения по 51 пункту

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американцу, захватившему заложников в Лос-Анджелесе, предъявили обвинения по 51 пункту, а сумма залога для освобождения до суда увеличена с $18,7 млн до $23 млн, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Джин Эвин Эткинс явился в Верховный суд Лос-Анджелеса 16 августа. Официальное предъявление обвинений американцу отложено до 19 сентября.

Как сообщалось ранее, 28-летний Джин Эвин Эткинс захватил заложников в продуктовом магазине сети Trader Joe's 21 июля. Первоначально в магазине находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Одни смогли спрятаться, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции. Одна женщина погибла.

Мужчина удерживал заложников несколько часов, а затем сам сдался полиции без сопротивления.-0-