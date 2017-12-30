Захвативший заложников в Харькове задержан, заложники освобождены

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении заложников в почтовом отделении Харькова. Захватчик арестован.

Освобожденные дети сообщили, что мужчина предлагал всем чай и кофе и демонстрировал закрепленное теле устройство, напоминавшее две стеклянные бутылки с горящей в них голубой лампочкой.

Мужчина захватил заложников в почтовом отделении Харькова Сотрудники украинской полиции ведут переговоры с мужчиной, пытаясь выяснить его мотивы и требования. На месте также находятся взрывотехники, спасатели и работники "скорой помощи".

СМИ также сообщали, что к месту захвата прибыл отец подозреваемого, который вел с ним переговоры. Захватчик давал себя снимать и велел распространять ролики и фото с собой "везде, где только можно".

Полиция установит мотивы подозреваемого. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.