Захвативший заложников в Харькове задержан, заложники освобождены

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении заложников в почтовом отделении Харькова. Захватчик арестован.
Освобожденные дети сообщили, что мужчина предлагал всем чай и кофе и демонстрировал закрепленное теле устройство, напоминавшее две стеклянные бутылки с горящей в них голубой лампочкой.
СМИ также сообщали, что к месту захвата прибыл отец подозреваемого, который вел с ним переговоры. Захватчик давал себя снимать и велел распространять ролики и фото с собой "везде, где только можно".
Полиция установит мотивы подозреваемого. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
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